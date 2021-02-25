Mislicom 3.Lig Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor - 1877 Alemdağ Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor - 1877 Alemdağ Spor maçıdır. Peki Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor - 1877 Alemdağ Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 01 20. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor - 1877 Alemdağ Spor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR - 1877 ALEMDAĞ SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor - 1877 Alemdağ Spor maçı 25 Şubat Perşembe günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR - 1877 ALEMDAĞ SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor - 1877 Alemdağ Spor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR - 1877 ALEMDAĞ SPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, İstanbul'da oynanacak.

ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR - 1877 ALEMDAĞ SPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

OZAN BİLEYCİ(Hakem)

VEDAT DEMİR(1. Yardımcı Hakem)

UĞUR AYDOĞDU(2. Yardımcı Hakem)

ERTUĞRUL YOLCU(Dördüncü Hakem)

BAYRAM KİRAZ(Gözlemci)

M.BÜLENT ÖZMEN(Temsilci)

MERT TÜKEL(Temsilci)