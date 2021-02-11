Mislicom 3.Lig Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor - Manisaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor - Manisaspor maçıdır. Peki Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor - Manisaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 01 18. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor - Manisaspor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR - MANİSASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor - Manisaspor maçı 11 Şubat Perşembe günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR - MANİSASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor - Manisaspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR - MANİSASPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, İstanbul'da oynanacak.

ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR - MANİSASPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

TALHA ÖZTÜRK(Hakem)

TURHAN AKBAŞ(1. Yardımcı Hakem)

VOLKAN ESEN(2. Yardımcı Hakem)

MÜLAZIM ARGIZ(Dördüncü Hakem)

MUHARREM KARAAĞAÇ(Gözlemci)

YAŞAR ÇATAL(Temsilci)