Mislicom 3.Lig Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor - Çankaya Futbol Kulübü maçı ne zaman, saat kaçta?
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Mislicom 3.Lig Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor - Çankaya Futbol Kulübü maçı ne zaman, saat kaçta?

29.12.2020 10:20 | Son Güncelleme: 29.12.2020 10:24
Mislicom 3.Lig Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor - Çankaya Futbol Kulübü maçı ne zaman, saat kaçta?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor - Çankaya Futbol Kulübü maçıdır. Peki Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor - Çankaya Futbol Kulübü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugükü maçlardan birisi de Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor - Çankaya Futbol Kulübü maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR - ÇANKAYA FUTBOL KULÜBÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor - Çankaya Futbol Kulübü maçı 29 Aralık Salı günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır. Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor - Çankaya Futbol Kulübü maçı erteleme maçıdır. Bugün oynanacaktır.

ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR - ÇANKAYA FUTBOL KULÜBÜ MAÇI HANGİ KANALDA?

Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor - Çankaya Futbol Kulübü maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR - ÇANKAYA FUTBOL KULÜBÜ MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, İstanbul'da oynanacak.

ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR - ÇANKAYA FUTBOL KULÜBÜ MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

LÜTFULLAH ASLAN(Hakem)

İLKER AYTEN(1. Yardımcı Hakem)

VOLKAN BOZ(2. Yardımcı Hakem)

BERKAN GÜNDOĞDU(Dördüncü Hakem)

MAHMUT TURGAY KAPDAN(Gözlemci)

ABDULLAH AKTÜRKOĞLU(Temsilci)

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