Mislicom 3.Lig Arhavi Spor - Elazığ Karakoçan FK maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 3.Lig Arhavi Spor - Elazığ Karakoçan FK maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

28.01.2021 12:56 | Son Güncelleme: 28.01.2021 13:01
Mislicom 3.Lig Arhavi Spor - Elazığ Karakoçan FK maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Arhavi Spor - Elazığ Karakoçan FK maçıdır. Peki Arhavi Spor - Elazığ Karakoçan FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 03 18. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Arhavi Spor - Elazığ Karakoçan FK maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

ARHAVİ SPOR - ELAZIĞ KARAKOÇAN FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Arhavi Spor - Elazığ Karakoçan FK maçı 28 Ocak Perşembe günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

ARHAVİ SPOR - ELAZIĞ KARAKOÇAN FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Arhavi Spor - Elazığ Karakoçan FK maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

ARHAVİ SPOR - ELAZIĞ KARAKOÇAN FK MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Artvin'de oynanacak.

ARHAVİ SPOR - ELAZIĞ KARAKOÇAN FK MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

TOLGA AKBABA(Hakem)

ALİ GÜN(1. Yardımcı Hakem)

CEMAL CAN ÇAKIR(2. Yardımcı Hakem)

MUHAMMED ÖMÜR(Dördüncü Hakem)

HANEFİ ÖZTÜRK(Gözlemci)

SEBAHATTİN ARTUN(Temsilci)

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