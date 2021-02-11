Mislicom 3.Lig Arhavi Spor - Cizre Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 3.Lig Arhavi Spor - Cizre Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

11.02.2021 01:11 | Son Güncelleme: 11.02.2021 01:16
Mislicom 3.Lig Arhavi Spor - Cizre Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Arhavi Spor - Cizre Spor maçıdır. Peki Arhavi Spor - Cizre Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 03 20. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Arhavi Spor - Cizre Spor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

ARHAVİ SPOR - CİZRE SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Arhavi Spor - Cizre Spor maçı 11 Şubat Perşembe günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

ARHAVİ SPOR - CİZRE SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Arhavi Spor - Cizre Spor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

ARHAVİ SPOR - CİZRE SPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Artvin'de oynanacak.

ARHAVİ SPOR - CİZRE SPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

SERKAN ERGÜN(Hakem)

UFUK UĞURLU(1. Yardımcı Hakem)

ENES BERK GÜÇLÜ(2. Yardımcı Hakem)

ATAKAN KOZİK(Dördüncü Hakem)

ŞENER İNAN(Gözlemci)

ÇETİN ÇOBAN(Temsilci)

ÜMİT GERS(Temsilci)

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