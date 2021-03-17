Mislicom 3.Lig Alanya Kestelspor - Düzce Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 3.Lig Alanya Kestelspor - Düzce Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

17.03.2021 01:57 | Son Güncelleme: 17.03.2021 02:05
Mislicom 3.Lig Alanya Kestelspor - Düzce Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Alanya Kestelspor - Düzce Spor maçıdır. Peki Alanya Kestelspor - Düzce Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 04 26. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Alanya Kestelspor - Düzce Spor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

ALANYA KESTELSPOR - DÜZCE SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Alanya Kestelspor - Düzce Spor maçı 17 Mart Çarşamba günü (bugün) saat 14:00 'da başlayacaktır.

ALANYA KESTELSPOR - DÜZCE SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Alanya Kestelspor - Düzce Spor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

ALANYA KESTELSPOR - DÜZCE SPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Antalya'da oynanacak.

ALANYA KESTELSPOR - DÜZCE SPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

BERKAY ERDEMİR(Hakem)

SERKAN GÜLÇER(1. Yardımcı Hakem)

BAYKAL TUNA(2. Yardımcı Hakem)

EMRE CAN TATLIYER(Dördüncü Hakem)

HASAN ERTUĞAN(Gözlemci)

SERKAN DİYEMLİ(Temsilci)

LÜTFİ KOÇAK(Temsilci)

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