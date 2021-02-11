Mislicom 3.Lig Ağrı 1970 Spor - İskenderun FK maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Ağrı 1970 Spor - İskenderun FK maçıdır. Peki Ağrı 1970 Spor - İskenderun FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 02 20. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Ağrı 1970 Spor - İskenderun FK maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

AĞRI 1970 SPOR - İSKENDERUN FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ağrı 1970 Spor - İskenderun FK maçı 11 Şubat Perşembe günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

AĞRI 1970 SPOR - İSKENDERUN FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Ağrı 1970 Spor - İskenderun FK maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

AĞRI 1970 SPOR - İSKENDERUN FK MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Ağrı'da oynanacak.

AĞRI 1970 SPOR - İSKENDERUN FK MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

AHMET BALKAN(Hakem)

SERDAR İLA(1. Yardımcı Hakem)

HASAN HÜSEYİN YAZICILAR(2. Yardımcı Hakem)

AHMET AYDIN(Dördüncü Hakem)

MUSTAFA SANDALCILAR(Gözlemci)

OĞUZ HAN AYKUT(Temsilci)