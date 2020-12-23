Mislicom 3.Lig Adıyaman 1954 Spor - Siirt İl Özel İdaresi Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 3.Lig Adıyaman 1954 Spor - Siirt İl Özel İdaresi Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

23.12.2020 12:11 | Son Güncelleme: 23.12.2020 12:15
Mislicom 3.Lig Adıyaman 1954 Spor - Siirt İl Özel İdaresi Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Adıyaman 1954 Spor - Siirt İl Özel İdaresi Spor maçıdır. Peki Adıyaman 1954 Spor - Siirt İl Özel İdaresi Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugünkü maçlardan birisi de Adıyaman 1954 Spor - Siirt İl Özel İdaresi Spor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

ADIYAMAN 1954 SPOR - SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Adıyaman 1954 Spor - Siirt İl Özel İdaresi Spor maçı 23 Aralık Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

ADIYAMAN 1954 SPOR - SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Adıyaman 1954 Spor - Siirt İl Özel İdaresi Spor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

ADIYAMAN 1954 SPOR - SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Adıyaman'da oynanacak.

ADIYAMAN 1954 SPOR - SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

ALİ YILMAZ(Hakem)

MUSA MURAT EMRE(1. Yardımcı Hakem)

MEHMET SALDIRANER(2. Yardımcı Hakem)

YAHYA YENEN(Dördüncü Hakem)

KAAN AKIN ÖZ(Gözlemci)

ERGİN TURAN(Temsilci)

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