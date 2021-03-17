Mislicom 3.Lig Adıyaman 1954 Spor - Modafen maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Adıyaman 1954 Spor - Modafen maçıdır. Peki Adıyaman 1954 Spor - Modafen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 04 26. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Adıyaman 1954 Spor - Modafen maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

ADIYAMAN 1954 SPOR - MODAFEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Adıyaman 1954 Spor - Modafen maçı 17 Mart Çarşamba günü (bugün) saat 14:00 'da başlayacaktır.

ADIYAMAN 1954 SPOR - MODAFEN MAÇI HANGİ KANALDA?

Adıyaman 1954 Spor - Modafen maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

ADIYAMAN 1954 SPOR - MODAFEN MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Adıyaman'da oynanacak.

ADIYAMAN 1954 SPOR - MODAFEN MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

MURAT KASAP(Hakem)

ZAFER GAYRETLİ(1. Yardımcı Hakem)

MİRAÇ BERK KÖLEMEN(2. Yardımcı Hakem)

MURAT DEMİR(Dördüncü Hakem)

MEHMET SARP(Gözlemci)

MUZAFFER SATICI(Temsilci)

ÖZCAN SARMAN(Temsilci)