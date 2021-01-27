Mislicom 3.Lig Adıyaman 1954 Spor - Bursa Yıldırım Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Adıyaman 1954 Spor - Bursa Yıldırım Spor maçıdır. Peki Adıyaman 1954 Spor - Bursa Yıldırım Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. ligde 18. hafta maçları oynanacak.Bugünkü maçlardan birisi de Adıyaman 1954 Spor - Bursa Yıldırım Spor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

ADIYAMAN 1954 SPOR - BURSA YILDIRIM SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Adıyaman 1954 Spor - Bursa Yıldırım Spor maçı 27 Ocak Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

ADIYAMAN 1954 SPOR - BURSA YILDIRIM SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Adıyaman 1954 Spor - Bursa Yıldırım Spor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

ADIYAMAN 1954 SPOR - BURSA YILDIRIM SPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Adıyaman'da oynanacak.

ADIYAMAN 1954 SPOR - BURSA YILDIRIM SPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

CELAL BAYRAKLI(Hakem)

MEHMET ÖCAL(1. Yardımcı Hakem)

MEHMET DURA(2. Yardımcı Hakem)

ALİ KILIÇ(Dördüncü Hakem)

HÜSEYİN ÖZÇELİK(Gözlemci)

İBRAHİM KÜÇÜK(Temsilci)

ATAKAN AKSU(Temsilci)