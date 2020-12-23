Mislicom 3.Lig 68 Aksaray Belediyespor - 52 Orduspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 3.Lig 68 Aksaray Belediyespor - 52 Orduspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

23.12.2020 11:53 | Son Güncelleme: 23.12.2020 11:56
Mislicom 3.Lig 68 Aksaray Belediyespor - 52 Orduspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi 68 Aksaray Belediyespor - 52 Orduspor maçıdır. Peki 68 Aksaray Belediyespor - 52 Orduspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugünkü maçlardan birisi de 68 Aksaray Belediyespor - 52 Orduspor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

68 AKSARAY BELEDİYESPOR - 52 ORDUSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

68 Aksaray Belediyespor - 52 Orduspor maçı 23 Aralık Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

68 AKSARAY BELEDİYESPOR - 52 ORDUSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

68 Aksaray Belediyespor - 52 Orduspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

68 AKSARAY BELEDİYESPOR - 52 ORDUSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Aksaray'da oynanacak.

68 AKSARAY BELEDİYESPOR - 52 ORDUSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

RAMAZAN HAYMANA(Hakem)

EJDER YAPICI(1. Yardımcı Hakem)

OĞUZHAN KOCAÇOBAN(2. Yardımcı Hakem)

CEMAL EMRE GÖMEÇ(Dördüncü Hakem)

MEHMET EMİN BAYDAĞ(Gözlemci)

ABDURRAHMAN ÖZ(Temsilci)

MEHMET KURAL(Temsilci)

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