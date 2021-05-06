Mislicom 3.Lig 68 Aksaray Belediye Spor - Düzce Spor Play Off Çeyrek Final maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?
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Mislicom 3.Lig 68 Aksaray Belediye Spor - Düzce Spor Play Off Çeyrek Final maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

Mislicom 3.Lig 68 Aksaray Belediye Spor - Düzce Spor Play Off Çeyrek Final maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?
Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak play off çeyrek final Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi 68 Aksaray Belediye Spor - Düzce Spor maçıdır. Peki 68 Aksaray Belediye Spor - Düzce Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Play Off Müsabakaları çeyrek final maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de 68 Aksaray Belediye Spor - Düzce Spor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

68 AKSARAY BELEDİYE SPOR - DÜZCE SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

68 Aksaray Belediye Spor - Düzce Spor çeyrek final play off maçı 6 Mayıs Perşembe günü (bugün) saat 16:00 'da başlayacaktır.

68 AKSARAY BELEDİYE SPOR - DÜZCE SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

68 Aksaray Belediye Spor - Düzce Spor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

68 AKSARAY BELEDİYE SPOR - DÜZCE SPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Aksaray'da oynanacak.

68 AKSARAY BELEDİYE SPOR - DÜZCE SPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

DİRENÇ TONUSLUOĞLU(Hakem)

MURAT ALTAN(1. Yardımcı Hakem)

OGÜN KAMACI(2. Yardımcı Hakem)

BERKAY ERDEMİR(Dördüncü Hakem)

MESUT CARIK(Gözlemci)

İSMAİL ERKAN BİLBEN(Temsilci)

MÜMİN TOSLALI(Temsilci)

Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü
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