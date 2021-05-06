Mislicom 3.Lig 68 Aksaray Belediye Spor - Düzce Spor Play Off Çeyrek Final maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak play off çeyrek final Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi 68 Aksaray Belediye Spor - Düzce Spor maçıdır. Peki 68 Aksaray Belediye Spor - Düzce Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?