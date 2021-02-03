Mislicom 3.Lig 1954 Kelkit Belediyespor - Modafen maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi 1954 Kelkit Belediyespor - Modafen maçıdır. Peki 1954 Kelkit Belediyespor - Modafen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?
Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 4 19. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de 1954 Kelkit Belediyespor - Modafen maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?
1954 KELKİT BELEDİYESPOR - MODAFEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
1954 Kelkit Belediyespor - Modafen maçı 3 Şubat Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.
1954 KELKİT BELEDİYESPOR - MODAFEN MAÇI HANGİ KANALDA?
1954 Kelkit Belediyespor - Modafen maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.
1954 KELKİT BELEDİYESPOR - MODAFEN MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Gümüşhane'de oynanacak.
1954 KELKİT BELEDİYESPOR - MODAFEN MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?
R.ALKIM AKSOY(Hakem)
ÇAĞLAR MEHMET ULUDAĞ(1. Yardımcı Hakem)
CENGİZHAN ÖZTÜRK(2. Yardımcı Hakem)
EVREN AYDOĞAN(Dördüncü Hakem)
UĞUR BAŞ(Gözlemci)
OKAN BARIŞ CEMİLOĞLU(Temsilci)