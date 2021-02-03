Mislicom 3.Lig 1954 Kelkit Belediyespor - Modafen maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi 1954 Kelkit Belediyespor - Modafen maçıdır. Peki 1954 Kelkit Belediyespor - Modafen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 4 19. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de 1954 Kelkit Belediyespor - Modafen maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

1954 KELKİT BELEDİYESPOR - MODAFEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

1954 Kelkit Belediyespor - Modafen maçı 3 Şubat Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

1954 KELKİT BELEDİYESPOR - MODAFEN MAÇI HANGİ KANALDA?

1954 Kelkit Belediyespor - Modafen maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

1954 KELKİT BELEDİYESPOR - MODAFEN MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Gümüşhane'de oynanacak.

1954 KELKİT BELEDİYESPOR - MODAFEN MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

R.ALKIM AKSOY(Hakem)

ÇAĞLAR MEHMET ULUDAĞ(1. Yardımcı Hakem)

CENGİZHAN ÖZTÜRK(2. Yardımcı Hakem)

EVREN AYDOĞAN(Dördüncü Hakem)

UĞUR BAŞ(Gözlemci)

OKAN BARIŞ CEMİLOĞLU(Temsilci)