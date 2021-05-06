Mislicom 3.Lig 1954 Kelkit Belediyespor - Bursa Yıldırım Spor Play Off Çeyrek Final maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?
Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak play off çeyrek final Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi 1954 Kelkit Belediyespor - Bursa Yıldırım Spor maçıdır. Peki 1954 Kelkit Belediyespor - Bursa Yıldırım Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?
Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Play Off Müsabakaları çeyrek final maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de 1954 Kelkit Belediyespor - Bursa Yıldırım Spor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?
1954 KELKİT BELEDİYESPOR - BURSA YILDIRIM SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
1954 Kelkit Belediyespor - Bursa Yıldırım Spor çeyrek final play off maçı 6 Mayıs Perşembe günü (bugün) saat 16:00 'da başlayacaktır.
1954 KELKİT BELEDİYESPOR - BURSA YILDIRIM SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
1954 Kelkit Belediyespor - Bursa Yıldırım Spor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.
1954 KELKİT BELEDİYESPOR - BURSA YILDIRIM SPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Gümüşhane'de oynanacak.
1954 KELKİT BELEDİYESPOR - BURSA YILDIRIM SPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?
MUSTAFA KÜRŞAD FİLİZ(Hakem)
MEHMET YILDIRIM(1. Yardımcı Hakem)
MEHMET EMİN TUĞRAL(2. Yardımcı Hakem)
İLKER YASİN AVCI(Dördüncü Hakem)
NAMIK KARAMAN(Gözlemci)
ÇETİN ÇOBAN(Temsilci)
RAMAZAN ENİŞ(Temsilci)