Mislicom 3.Lig 1954 Kelkit Belediyespor - Bursa Yıldırım Spor Play Off Çeyrek Final maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak play off çeyrek final Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi 1954 Kelkit Belediyespor - Bursa Yıldırım Spor maçıdır. Peki 1954 Kelkit Belediyespor - Bursa Yıldırım Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?