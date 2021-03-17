Mislicom 3.Lig 1877 Alemdağ Spor - Payasspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi 1877 Alemdağ Spor - Payasspor maçıdır. Peki 1877 Alemdağ Spor - Payasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 01 23. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de 1877 Alemdağ Spor - Payasspor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

1877 ALEMDAĞ SPOR - PAYASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

1877 Alemdağ Spor - Payasspor maçı 17 Mart Çarşamba günü (bugün) saat 14:00 'da başlayacaktır.

1877 ALEMDAĞ SPOR - PAYASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

1877 Alemdağ Spor - Payasspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

1877 ALEMDAĞ SPOR - PAYASSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, İstanbul'da oynanacak.

1877 ALEMDAĞ SPOR - PAYASSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

ŞAHİN BERKER(Hakem)

HAKAN EYGÜ(1. Yardımcı Hakem)

BÜLENT KORKMAZ(2. Yardımcı Hakem)

İRFAN ÇAĞRI BAŞ(Dördüncü Hakem)

BAHADIR KAYIŞOĞLU(Gözlemci)

HALİL KOCA(Temsilci)

İRFAN ÖZER(Temsilci)