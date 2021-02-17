Mislicom 3. lig 1877 Alemdağ Spor - Belediye Derince Spor maçı ertelendi mi? Maç neden ertelendi? Maç ne zaman oynanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi 1877 Alemdağ Spor - Belediye Derince Spor maçıdır. Fakat maç TFF'nin resmi sitesinde ertelendi olarak belirtildi. Peki maç neden ertelendi? Ne zaman oynanacak?

Mislicom 3. lig karşılaşmalarından bazılarında ertelenme kararı alındı. Bu maçlardan birisi Alemdağ Spor - Belediye Derince Spor maçıdır. Peki, 1877 Alemdağ Spor - Belediye Derince Spor mislicom 3. lig maçı neden ertelendi, maç ne zaman oynanacak?

1877 ALEMDAĞ SPOR - BELEDİYE DERİNCE SPOR MAÇI NEDEN ERTELENDİ?

Mislicom 3. lig 1877 Alemdağ Spor - Belediye Derince Spor karşılaşması yoğun kar nedeniyle sonraki bir tarihe ertelendiği düşünülüyor. Maç normalde bugün oynanacaktı. Fakat büyük olasılıkla yoğun kar yağışı sebebiyle maçta erteleme kararı alındı.

1877 ALEMDAĞ SPOR - BELEDİYE DERİNCE SPOR MAÇI NE ZAMANA ERTELENDİ?

Maçın hangi tarihe ertelendiği hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.