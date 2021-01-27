Mislicom 2.Lig Zonguldak Kömürspor - İnegölspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 2.Lig Zonguldak Kömürspor - İnegölspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

27.01.2021 11:47 | Son Güncelleme: 27.01.2021 11:51
Mislicom 2.Lig Zonguldak Kömürspor - İnegölspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Zonguldak Kömürspor - İnegölspor maçıdır. Peki Zonguldak Kömürspor - İnegölspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 20. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Zonguldak Kömürspor - İnegölspor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

ZONGULDAK KÖMÜRSPOR - İNEGÖLSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Zonguldak Kömürspor - İnegölspor maçı 27 Ocak Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

ZONGULDAK KÖMÜRSPOR - İNEGÖLSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Zonguldak Kömürspor - İnegölspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

ZONGULDAK KÖMÜRSPOR - İNEGÖLSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Zonguldak'ta oynanacak.

ZONGULDAK KÖMÜRSPOR - İNEGÖLSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

ALPASLAN ŞEN(Hakem)

ERHAN GÜNDOĞDU(1. Yardımcı Hakem)

ALİ RIZA ÖZTÜRK(2. Yardımcı Hakem)

SİNAN ÖZCAN(Dördüncü Hakem)

İBRAHİM ÇİNAR(Gözlemci)

TURGAY AYTEPE(Temsilci)

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