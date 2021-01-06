Mislicom 2.Lig Zonguldak Kömürspor - Afjet Afyonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Zonguldak Kömürspor - Afjet Afyonspor maçıdır. Peki Zonguldak Kömürspor - Afjet Afyonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 19. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Zonguldak Kömürspor - Afjet Afyonspor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

ZONGULDAK KÖMÜRSPOR - AFJET AFYONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Zonguldak Kömürspor - Afjet Afyonspor maçı 6 Ocak Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

ZONGULDAK KÖMÜRSPOR - AFJET AFYONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Zonguldak Kömürspor - Afjet Afyonspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

ZONGULDAK KÖMÜRSPOR - AFJET AFYONSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Zonguldak'da oynanacak.

ZONGULDAK KÖMÜRSPOR - AFJET AFYONSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

OZAN ERGÜN(Hakem)

MÜCAHİT DEĞERMENCİ(1. Yardımcı Hakem)

ŞENOL BEKTAŞ(2. Yardımcı Hakem)

SERDAR AKKOÇOĞLU(Dördüncü Hakem)

AHMET CENGİZ DUMAN(Gözlemci)

ÖMER AKSOY(Temsilci)