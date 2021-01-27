Mislicom 2.Lig Van Spor Futbol Kulübü - Tarsus İdman Yurdu maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Van Spor Futbol Kulübü - Tarsus İdman Yurdu maçıdır. Peki Van Spor Futbol Kulübü - Tarsus İdman Yurdu maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 2. lig grup Kırmızı 20. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Van Spor Futbol Kulübü - Tarsus İdman Yurdu maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ - TARSUS İDMAN YURDU MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Van Spor Futbol Kulübü - Tarsus İdman Yurdu maçı 27 Ocak Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ - TARSUS İDMAN YURDU MAÇI HANGİ KANALDA?

Van Spor Futbol Kulübü - Tarsus İdman Yurdu maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ - TARSUS İDMAN YURDU MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Van'da oynanacak.

VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ - TARSUS İDMAN YURDU MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

EREN GÖKMEN(Hakem)

YAVUZ BAHADIR ORDU(1. Yardımcı Hakem)

KADİR KANTEKİN(2. Yardımcı Hakem)

BURAK GÜNER(Dördüncü Hakem)

MÜCAHİT TATAR(Gözlemci)

EREN ÖZTÜRK(Temsilci)