Mislicom 2.Lig Van Spor FK - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 2.Lig Van Spor FK - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

06.01.2021 12:56 | Son Güncelleme: 06.01.2021 13:00
Mislicom 2.Lig Van Spor FK - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Van Spor FK - Eyüpspor maçıdır. Peki Van Spor FK - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 19. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi Van Spor FK - Eyüpspor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

VAN SPOR FK - EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Van Spor FK - Eyüpspor maçı 6 Ocak Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

VAN SPOR FK - EYÜPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Van Spor FK - Eyüpspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

VAN SPOR FK - EYÜPSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Van'da oynanacak.

VAN SPOR FK - EYÜPSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

MUSTAFA İLKER COŞKUN(Hakem)

ÇAĞLAR MEHMET ULUDAĞ(1. Yardımcı Hakem)

CANER KURT(2. Yardımcı Hakem)

TANER TUNCER(Dördüncü Hakem)

BÜLENT TÜRKEKUL(Gözlemci)

ÖZCAN SARMAN(Temsilci)

ATAKAN AKSU(Temsilci)

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