Mislicom 2.Lig Uşak Spor - Ergene Velimeşe Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Uşak Spor - Ergene Velimeşe Spor maçıdır. Peki Uşak Spor - Ergene Velimeşe Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 20. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Uşak Spor - Ergene Velimeşe Spor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

UŞAK SPOR - ERGENE VELİMEŞE SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Uşak Spor - Ergene Velimeşe Spor maçı 27 Ocak Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

UŞAK SPOR - ERGENE VELİMEŞE SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Uşak Spor - Ergene Velimeşe Spor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

UŞAK SPOR - ERGENE VELİMEŞE SPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Uşak'ta oynanacak.

UŞAK SPOR - ERGENE VELİMEŞE SPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

SERKAN ÖNSAL(Hakem)

RAMAZAN UFUK AVDAŞ(1. Yardımcı Hakem)

İLKE AKMAN(2. Yardımcı Hakem)

ABDULBAKİ AYYILDIZ(Dördüncü Hakem)

VOLKAN ALABAŞ(Gözlemci)

AHMET SAĞLAM(Temsilci)