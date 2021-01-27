Mislicom 2.Lig Uşak Spor - Ergene Velimeşe Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Mislicom 2.Lig Uşak Spor - Ergene Velimeşe Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

27.01.2021 11:50 | Son Güncelleme: 27.01.2021 11:54
Mislicom 2.Lig Uşak Spor - Ergene Velimeşe Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Uşak Spor - Ergene Velimeşe Spor maçıdır. Peki Uşak Spor - Ergene Velimeşe Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 20. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Uşak Spor - Ergene Velimeşe Spor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

UŞAK SPOR - ERGENE VELİMEŞE SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Uşak Spor - Ergene Velimeşe Spor maçı 27 Ocak Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

UŞAK SPOR - ERGENE VELİMEŞE SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Uşak Spor - Ergene Velimeşe Spor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

UŞAK SPOR - ERGENE VELİMEŞE SPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Uşak'ta oynanacak.

UŞAK SPOR - ERGENE VELİMEŞE SPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

SERKAN ÖNSAL(Hakem)

RAMAZAN UFUK AVDAŞ(1. Yardımcı Hakem)

İLKE AKMAN(2. Yardımcı Hakem)

ABDULBAKİ AYYILDIZ(Dördüncü Hakem)

VOLKAN ALABAŞ(Gözlemci)

AHMET SAĞLAM(Temsilci)

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Muharrem İnce Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Cemal Hünal Ceyda Düvenci Neslihan Atagül
Spor Ali Koç Serdar Aziz Cüneyt Çakır Gökhan Gönül Josef De Souza
Tüm Haberler Türk Rusya Antalya Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mislicom 2.Lig Uşak Spor - Ergene Velimeşe Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.1.2021 11:54:39. #1.14#
title