Mislicom 2.Lig Turgutluspor - Silahtaroğlu Van Spor FK maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Turgutluspor - Silahtaroğlu Van Spor FK maçıdır. Peki Turgutluspor - Silahtaroğlu Van Spor FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?
Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün Grup Kırmızı 34. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Turgutluspor - Silahtaroğlu Van Spor FK maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?
TURGUTLUSPOR - SİLAHTAROĞLU VAN SPOR FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Turgutluspor - Silahtaroğlu Van Spor FK maçı 15 Nisan Perşembe günü (bugün) saat 15:00 'da başlayacaktır.
TURGUTLUSPOR - SİLAHTAROĞLU VAN SPOR FK MAÇI HANGİ KANALDA?
Turgutluspor - Silahtaroğlu Van Spor FK maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.
TURGUTLUSPOR - SİLAHTAROĞLU VAN SPOR FK MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Manisa'da oynanacak.
TURGUTLUSPOR - SİLAHTAROĞLU VAN SPOR FK MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?
SERDAR AKKOÇOĞLU(Hakem)
SALİM ŞANLIER(1. Yardımcı Hakem)
SAMET ÖZKUL(2. Yardımcı Hakem)
İLKER YASİN AVCI(Dördüncü Hakem)
SACİT KEŞKEK(Gözlemci)
CEVDET YUMUŞAK(Temsilci)