Mislicom 2.Lig Turgutluspor - Mamak FK maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 2.Lig Turgutluspor - Mamak FK maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

03.02.2021 00:59 | Son Güncelleme: 03.02.2021 01:02
Mislicom 2.Lig Turgutluspor - Mamak FK maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Turgutluspor - Mamak FK maçıdır. Peki Turgutluspor - Mamak FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla devam ediyor. Bugün 21. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Turgutluspor - Mamak FK maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

TURGUTLUSPOR - MAMAK FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Turgutluspor - Mamak FK maçı 3 Şubat Çarşamba günü saat 13:00 'da başlayacaktır.

TURGUTLUSPOR - MAMAK FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Turgutluspor - Mamak FK maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

TURGUTLUSPOR - MAMAK FK MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Manisa'da oynanacak.

TURGUTLUSPOR - MAMAK FK MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

LÜTFULLAH ASLAN(Hakem)

İSMAİL EMRE(1. Yardımcı Hakem)

EMRE DEMİREL(2. Yardımcı Hakem)

SERCAN KARACA(Dördüncü Hakem)

YAŞAR FİLİZ(Gözlemci)

SONER ÖZBAŞI(Temsilci)

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