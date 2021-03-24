Mislicom 2.Lig Turgutluspor - Karatay Termal 1922 Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 2.Lig Turgutluspor - Karatay Termal 1922 Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

24.03.2021 01:31 | Son Güncelleme: 24.03.2021 01:49
Mislicom 2.Lig Turgutluspor - Karatay Termal 1922 Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Turgutluspor - Karatay Termal 1922 Konyaspor maçıdır. Peki Turgutluspor - Karatay Termal 1922 Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün Grup Kırmızı 30. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Turgutluspor - Karatay Termal 1922 Konyaspor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

TURGUTLUSPOR - KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Turgutluspor - Karatay Termal 1922 Konyaspor maçı 24 Mart Çarşamba günü (bugün) saat 14:00 'da başlayacaktır.

TURGUTLUSPOR - KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Turgutluspor - Karatay Termal 1922 Konyaspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

TURGUTLUSPOR - KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Manisa'da oynanacak.

TURGUTLUSPOR - KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

ALPASLAN ŞEN(Hakem)

SEZGİN ŞAHBAZ(1. Yardımcı Hakem)

ALİ RIZA ÖZTÜRK(2. Yardımcı Hakem)

FURKAN AKSUOĞLU(Dördüncü Hakem)

BÜLENT GÜNEN(Gözlemci)

RAMAZAN GÜN(Temsilci)

CELİL TAŞKIN(Temsilci)

- Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
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