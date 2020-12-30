Mislicom 2.Lig Turgutluspor - Karacabey Belediye Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Turgutluspor - Karacabey Belediye Spor maçıdır. Peki Turgutluspor - Karacabey Belediye Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?
Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugünkü maçlardan birisi de Turgutluspor - Karacabey Belediye Spormaçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?
TURGUTLUSPOR - KARACABEY BELEDİYE SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Turgutluspor - Karacabey Belediye Spor maçı 30 Aralık Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.
TURGUTLUSPOR - KARACABEY BELEDİYE SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Turgutluspor - Karacabey Belediye Spor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.
TURGUTLUSPOR - KARACABEY BELEDİYE SPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?
MEHMET ŞÜKRÜ KÖZCÜ(Hakem)
KEREM CANDAŞ(1. Yardımcı Hakem)
ÇAĞLAR DEMİRKIRAN(2. Yardımcı Hakem)
AHMET TURAN TİMUROĞLU(Dördüncü Hakem)
RACİ KÖPRÜLÜ(Gözlemci)
ENDER OKŞAR(Temsilci)
RAMAZAN GÖK(Temsilci)