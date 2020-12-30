Mislicom 2.Lig Turgutluspor - Karacabey Belediye Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 2.Lig Turgutluspor - Karacabey Belediye Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

30.12.2020 11:38 | Son Güncelleme: 30.12.2020 11:43
Mislicom 2.Lig Turgutluspor - Karacabey Belediye Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Turgutluspor - Karacabey Belediye Spor maçıdır. Peki Turgutluspor - Karacabey Belediye Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugünkü maçlardan birisi de Turgutluspor - Karacabey Belediye Spormaçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

TURGUTLUSPOR - KARACABEY BELEDİYE SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Turgutluspor - Karacabey Belediye Spor maçı 30 Aralık Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

TURGUTLUSPOR - KARACABEY BELEDİYE SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Turgutluspor - Karacabey Belediye Spor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

TURGUTLUSPOR - KARACABEY BELEDİYE SPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

MEHMET ŞÜKRÜ KÖZCÜ(Hakem)

KEREM CANDAŞ(1. Yardımcı Hakem)

ÇAĞLAR DEMİRKIRAN(2. Yardımcı Hakem)

AHMET TURAN TİMUROĞLU(Dördüncü Hakem)

RACİ KÖPRÜLÜ(Gözlemci)

ENDER OKŞAR(Temsilci)

RAMAZAN GÖK(Temsilci)

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