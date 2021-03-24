Mislicom 2.Lig Tetiş Yapı Elazığspor - Van Spor FK maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 2.Lig Tetiş Yapı Elazığspor - Van Spor FK maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

24.03.2021 01:37 | Son Güncelleme: 24.03.2021 01:46
Mislicom 2.Lig Tetiş Yapı Elazığspor - Van Spor FK maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Tetiş Yapı Elazığspor - Van Spor FK maçıdır. Peki Tetiş Yapı Elazığspor - Van Spor FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün Grup Kırmızı 30. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Tetiş Yapı Elazığspor - Van Spor FK maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR - VAN SPOR FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Tetiş Yapı Elazığspor - Van Spor FK maçı 24 Mart Çarşamba günü (bugün) saat 14:00 'da başlayacaktır.

TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR - VAN SPOR FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Tetiş Yapı Elazığspor - Van Spor FK maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR - VAN SPOR FK MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Elazığ'da oynanacak.

TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR - VAN SPOR FK MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

BURAK TAŞKINSOY(Hakem)

ÖNDER ÇALIŞ(1. Yardımcı Hakem)

SEFA ÖZCAN(2. Yardımcı Hakem)

CAN CENGİZ(Dördüncü Hakem)

SEDAT SERT(Gözlemci)

NEVZAT SÜZEN(Temsilci)

MURAT KUTANİŞ(Temsilci)

- Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
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