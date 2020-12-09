Mislicom 2.Lig Tetiş Yapı Elazığspor - Karacabey Belediye Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 2.Lig Tetiş Yapı Elazığspor - Karacabey Belediye Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

09.12.2020 12:23 | Son Güncelleme: 09.12.2020 12:27
Mislicom 2.Lig Tetiş Yapı Elazığspor - Karacabey Belediye Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Tetiş Yapı Elazığspor - Karacabey Belediye Spor maçıdır. Peki Tetiş Yapı Elazığspor - Karacabey Belediye Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugünkü maçlardan birisi de Tetiş Yapı Elazığspor - Karacabey Belediye Spor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR - KARACABEY BELEDİYE SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Tetiş Yapı Elazığspor - Karacabey Belediye Spor maçı 9 Aralık Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR - KARACABEY BELEDİYE SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Tetiş Yapı Elazığspor - Karacabey Belediye Spor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR - KARACABEY BELEDİYE SPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Elazığ Doğukent Stadı'nda oynanacak.

TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR - KARACABEY BELEDİYE SPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

MEHMET ALİ ÖZER(Hakem)

İSMAİL SEMİH İLERİ(1. Yardımcı Hakem)

SAMET ÖZKUL(2. Yardımcı Hakem)

ÖMER ŞİVKA(Dördüncü Hakem)

MEHMET KARANLIK(Gözlemci)

ABDURRAHMAN ÖZ(Temsilci)

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