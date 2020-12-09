Mislicom 2.Lig Tetiş Yapı Elazığspor - Karacabey Belediye Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Tetiş Yapı Elazığspor - Karacabey Belediye Spor maçıdır. Peki Tetiş Yapı Elazığspor - Karacabey Belediye Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?
Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugünkü maçlardan birisi de Tetiş Yapı Elazığspor - Karacabey Belediye Spor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?
TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR - KARACABEY BELEDİYE SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Tetiş Yapı Elazığspor - Karacabey Belediye Spor maçı 9 Aralık Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.
TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR - KARACABEY BELEDİYE SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Tetiş Yapı Elazığspor - Karacabey Belediye Spor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.
TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR - KARACABEY BELEDİYE SPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Elazığ Doğukent Stadı'nda oynanacak.
TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR - KARACABEY BELEDİYE SPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?
MEHMET ALİ ÖZER(Hakem)
İSMAİL SEMİH İLERİ(1. Yardımcı Hakem)
SAMET ÖZKUL(2. Yardımcı Hakem)
ÖMER ŞİVKA(Dördüncü Hakem)
MEHMET KARANLIK(Gözlemci)
ABDURRAHMAN ÖZ(Temsilci)