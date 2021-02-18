Mislicom 2.Lig Tetiş Yapı Elazığspor - Etimesgut Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 2.Lig Tetiş Yapı Elazığspor - Etimesgut Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

18.02.2021 01:10 | Son Güncelleme: 18.02.2021 01:14
Mislicom 2.Lig Tetiş Yapı Elazığspor - Etimesgut Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Tetiş Yapı Elazığspor - Etimesgut Belediyespor maçıdır. Peki Tetiş Yapı Elazığspor - Etimesgut Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün Grup Kırmızı 24. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Tetiş Yapı Elazığspor - Etimesgut Belediyespor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR - ETİMESGUT BELEDİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Tetiş Yapı Elazığspor - Etimesgut Belediyespor maçı 18 Şubat Perşembe günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR - ETİMESGUT BELEDİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Tetiş Yapı Elazığspor - Etimesgut Belediyespor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR - ETİMESGUT BELEDİYESPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Elazığ'da oynanacak.

TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR - ETİMESGUT BELEDİYESPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

SELİM ÖZEN(Hakem)

MUSTAFA YÜKSEL(1. Yardımcı Hakem)

ÇAĞRI ATEŞ(2. Yardımcı Hakem)

METİN ATEŞ(Dördüncü Hakem)

İSMAİL KÖSE(Gözlemci)

ŞENTÜRK DEMİRAL(Temsilci)

MERT TÜKEL(Temsilci)

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