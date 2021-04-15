Mislicom 2.Lig Tetiş Yapı Elazığspor - Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 2.Lig Tetiş Yapı Elazığspor - Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem
Mislicom 2.Lig Tetiş Yapı Elazığspor - Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Tetiş Yapı Elazığspor - Bodrumspor maçıdır. Peki Tetiş Yapı Elazığspor - Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün Grup Kırmızı 34. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Tetiş Yapı Elazığspor - Bodrumspor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR - BODRUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Tetiş Yapı Elazığspor - Bodrumspor maçı 15 Nisan Perşembe günü (bugün) saat 15:00 'da başlayacaktır.

TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR - BODRUMSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Tetiş Yapı Elazığspor - Bodrumspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR - BODRUMSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Elazığ'da oynanacak.

TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR - BODRUMSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

AYKUT SERGİN(Hakem)

MURAT ERÖLMEZ(1. Yardımcı Hakem)

SİNAN ERTİNĞÜ(2. Yardımcı Hakem)

BURAK KAPLAN(Dördüncü Hakem)

TURGAY DUMAN(Gözlemci)

MUSTAFA HAKAN BEKTAŞ(Temsilci)

CİHANGİR KAYA(Temsilci)

Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü
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