Mislicom 2.Lig Tarsus İdman Yurdu - Sivas Belediye Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Tarsus İdman Yurdu - Sivas Belediye Spor maçıdır. Peki Tarsus İdman Yurdu - Sivas Belediye Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?
Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugünkü maçlardan birisi de Tarsus İdman Yurdu - Sivas Belediye Spor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?
TARSUS İDMAN YURDU - SİVAS BELEDİYE SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Tarsus İdman Yurdu - Sivas Belediye Spor maçı 30 Aralık Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.
TARSUS İDMAN YURDU - SİVAS BELEDİYE SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Tarsus İdman Yurdu - Sivas Belediye Spor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.
TARSUS İDMAN YURDU - SİVAS BELEDİYE SPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?
HAKAN ERGİN(Hakem)
ALİ ETLİKCİ(1. Yardımcı Hakem)
EMİR KILIÇARSLAN(2. Yardımcı Hakem)
BURAK DEMİRKIRAN(Dördüncü Hakem)
ŞENOL İMANÇER(Gözlemci)
MEHMET ÇATAL(Temsilci)