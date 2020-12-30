Mislicom 2.Lig Tarsus İdman Yurdu - Sivas Belediye Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Tarsus İdman Yurdu - Sivas Belediye Spor maçıdır. Peki Tarsus İdman Yurdu - Sivas Belediye Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugünkü maçlardan birisi de Tarsus İdman Yurdu - Sivas Belediye Spor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

TARSUS İDMAN YURDU - SİVAS BELEDİYE SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Tarsus İdman Yurdu - Sivas Belediye Spor maçı 30 Aralık Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

TARSUS İDMAN YURDU - SİVAS BELEDİYE SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Tarsus İdman Yurdu - Sivas Belediye Spor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

TARSUS İDMAN YURDU - SİVAS BELEDİYE SPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

HAKAN ERGİN(Hakem)

ALİ ETLİKCİ(1. Yardımcı Hakem)

EMİR KILIÇARSLAN(2. Yardımcı Hakem)

BURAK DEMİRKIRAN(Dördüncü Hakem)

ŞENOL İMANÇER(Gözlemci)

MEHMET ÇATAL(Temsilci)