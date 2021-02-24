Mislicom 2.Lig Tarsus İdman Yurdu - Kırşehir Belediye Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Tarsus İdman Yurdu - Kırşehir Belediye Spor maçıdır. Peki Tarsus İdman Yurdu - Kırşehir Belediye Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün Grup Kırmızı 25. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Tarsus İdman Yurdu - Kırşehir Belediye Spor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

TARSUS İDMAN YURDU - KIRŞEHİR BELEDİYE SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Tarsus İdman Yurdu - Kırşehir Belediye Spor maçı 24 Şubat Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

TARSUS İDMAN YURDU - KIRŞEHİR BELEDİYE SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Tarsus İdman Yurdu - Kırşehir Belediye Spor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

TARSUS İDMAN YURDU - KIRŞEHİR BELEDİYE SPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Mersin'de oynanacak.

TARSUS İDMAN YURDU - KIRŞEHİR BELEDİYE SPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

SAİT TUZCU(Hakem)

GÜRCAN DÖNMEZ(1. Yardımcı Hakem)

BİRTAN YAVUZ(2. Yardımcı Hakem)

AHMET BALKAN(Dördüncü Hakem)

TOLGA KADAZ(Gözlemci)

NECDET YEŞİLDAL(Temsilci)