Mislicom 2.Lig Tarsus İdman Yurdu - Bayburt Özel İdare Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Tarsus İdman Yurdu - Bayburt Özel İdare Spor maçıdır. Peki Tarsus İdman Yurdu - Bayburt Özel İdare Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün Grup Kırmızı 29. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Tarsus İdman Yurdu - Bayburt Özel İdare Spor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

TARSUS İDMAN YURDU - BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Tarsus İdman Yurdu - Bayburt Özel İdare Spor maçı 18 Mart Perşembe günü (bugün) saat 14:00 'da başlayacaktır.

TARSUS İDMAN YURDU - BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Tarsus İdman Yurdu - Bayburt Özel İdare Spor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

TARSUS İDMAN YURDU - BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Mersin'de oynanacak.

TARSUS İDMAN YURDU - BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

YUSUF ADNAN KENDİRCİLER(Hakem)

EMRE DEMİREL(1. Yardımcı Hakem)

MEHMET ŞENGÜL(2. Yardımcı Hakem)

MEHMET GÜNGÖR(Dördüncü Hakem)

ADNAN ÇAĞLAR(Gözlemci)

MEHMET RIZA ÖZSAKAL(Temsilci)