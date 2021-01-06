Mislicom 2.Lig Sivas Belediyespor - Tetiş Yapı Elazığspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Sivas Belediyespor - Tetiş Yapı Elazığspor maçıdır. Peki Sivas Belediyespor - Tetiş Yapı Elazığspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 19. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi Sivas Belediyespor - Tetiş Yapı Elazığspor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

SİVAS BELEDİYESPOR - TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sivas Belediyespor - Tetiş Yapı Elazığspor maçı 6 Ocak Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

SİVAS BELEDİYESPOR - TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Sivas Belediyespor - Tetiş Yapı Elazığspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

SİVAS BELEDİYESPOR - TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Sivas'ta oynanacak.

SİVAS BELEDİYESPOR - TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

ALPER ORAN(Hakem)

MUSTAFA BURAK KUŞ(1. Yardımcı Hakem)

BUĞUR HAN GÜLER(2. Yardımcı Hakem)

BURAK AKDAĞ(Dördüncü Hakem)

HAŞİM PAZAR(Gözlemci)

MURAT KÖMÜRCÜ(Temsilci)