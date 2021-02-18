Mislicom 2.Lig Sivas Belediye Spor - Pazarspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 2.Lig Sivas Belediye Spor - Pazarspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

18.02.2021 01:30 | Son Güncelleme: 18.02.2021 01:33
Mislicom 2.Lig Sivas Belediye Spor - Pazarspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Sivas Belediye Spor - Pazarspor maçıdır. Peki Sivas Belediye Spor - Pazarspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün Grup Kırmızı 24. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Sivas Belediye Spor - Pazarspor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

SİVAS BELEDİYE SPOR - PAZARSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sivas Belediye Spor - Pazarspor maçı 18 Şubat Perşembe günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

SİVAS BELEDİYE SPOR - PAZARSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Sivas Belediye Spor - Pazarspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

SİVAS BELEDİYE SPOR - PAZARSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Sivas'ta oynanacak.

SİVAS BELEDİYE SPOR - PAZARSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

YAKUP ÖZHAN(Hakem)

SÜLEYMAN YAVAŞOĞLU(1. Yardımcı Hakem)

SELİM ŞENÖZ(2. Yardımcı Hakem)

SERKAN ERYILMAZ(Dördüncü Hakem)

DİLAVER YAR(Gözlemci)

ALAATTİN DURGUT(Temsilci)

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