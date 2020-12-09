Mislicom 2.Lig Sivas Belediye Spor - Karatay Termal 1922 Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Sivas Belediye Spor - Karatay Termal 1922 Konyaspor maçıdır. Peki Sivas Belediye Spor - Karatay Termal 1922 Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugünkü maçlardan birisi de Kardemir Sivas Belediye Spor - Karatay Termal 1922 Konyaspor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

SİVAS BELEDİYE SPOR - KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sivas Belediye Spor - Karatay Termal 1922 Konyaspor maçı 9 Aralık Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

SİVAS BELEDİYE SPOR - KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Sivas Belediye Spor - Karatay Termal 1922 Konyaspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

SİVAS BELEDİYE SPOR - KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak.

SİVAS BELEDİYE SPOR - KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

ÖMER FARUK GÜLTEKİN(Hakem)

SUAT FİDAN(1. Yardımcı Hakem)

VEDAT HOŞNAM(2. Yardımcı Hakem)

MİKAİL CİHANGİR(Dördüncü Hakem)

KAAN AKIN ÖZ(Gözlemci)

ALPER GÖKÇEN(Temsilci)