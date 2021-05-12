Mislicom 2.Lig Silahtaroğlu Van Spor FK - Sakaryaspor Play Off Çeyrek Final maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?
Mislicom 2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak play off çeyrek final Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Silahtaroğlu Van Spor FK - Sakaryaspor maçıdır. Peki Silahtaroğlu Van Spor FK - Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?
Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 2. lig Play Off Müsabakaları çeyrek final maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Silahtaroğlu Van Spor FK - Sakaryaspor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?
SİLAHTAROĞLU VAN SPOR FK - SAKARYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Silahtaroğlu Van Spor FK - Sakaryaspor çeyrek final play off maçı 12 Mayıs Çarşamba günü (bugün) saat 16:00 'da başlayacaktır.
SİLAHTAROĞLU VAN SPOR FK - SAKARYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Silahtaroğlu Van Spor FK - Sakaryaspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.
SİLAHTAROĞLU VAN SPOR FK - SAKARYASPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Van'da oynanacak.
SİLAHTAROĞLU VAN SPOR FK - SAKARYASPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?
HAKAN CEYLAN(Hakem)
SAMET ÇAVUŞ(1. Yardımcı Hakem)
OGÜN KAMACI(2. Yardımcı Hakem)
VELİ KARAKAYA(Dördüncü Hakem)
HÜSEYİN SABANCI(Gözlemci)
BARIŞ KEZER(Temsilci)
FATİH KİREMİTÇİ(Temsilci)