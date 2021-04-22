Mislicom 2.Lig Silahtaroğlu Van Spor FK - Etimesgut Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Silahtaroğlu Van Spor FK - Etimesgut Belediyespor maçıdır. Peki Silahtaroğlu Van Spor FK - Etimesgut Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?
Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün Grup Kırmızı 35. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Silahtaroğlu Van Spor FK - Etimesgut Belediyespor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?
SİLAHTAROĞLU VAN SPOR FK - ETİMESGUT BELEDİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Silahtaroğlu Van Spor FK - Etimesgut Belediyespor maçı 22 Nisan Perşembe günü (bugün) saat 15:00 'da başlayacaktır.
SİLAHTAROĞLU VAN SPOR FK - ETİMESGUT BELEDİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Silahtaroğlu Van Spor FK - Etimesgut Belediyespor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.
SİLAHTAROĞLU VAN SPOR FK - ETİMESGUT BELEDİYESPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Van'da oynanacak.
SİLAHTAROĞLU VAN SPOR FK - ETİMESGUT BELEDİYESPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?
FATİH TOKAİL(Hakem)
UĞUR ÖNAY(1. Yardımcı Hakem)
UĞUR ERDOĞAN(2. Yardımcı Hakem)
BERKAY ERDEMİR(Dördüncü Hakem)
ADNAN ÇAĞLAR(Gözlemci)
KEMAL ÖZBEK(Temsilci)