Mislicom 2.Lig Serik Belediyespor - Tarsus İdman Yurdu maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 2.Lig Serik Belediyespor - Tarsus İdman Yurdu maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

24.03.2021 01:35 | Son Güncelleme: 24.03.2021 01:39
Mislicom 2.Lig Serik Belediyespor - Tarsus İdman Yurdu maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Serik Belediyespor - Tarsus İdman Yurdu maçıdır. Peki Serik Belediyespor - Tarsus İdman Yurdu maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün Grup Kırmızı 30. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Serik Belediyespor - Tarsus İdman Yurdu maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

SERİK BELEDİYESPOR - TARSUS İDMAN YURDU MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Serik Belediyespor - Tarsus İdman Yurdu maçı 24 Mart Çarşamba günü (bugün) saat 14:00 'da başlayacaktır.

SERİK BELEDİYESPOR - TARSUS İDMAN YURDU MAÇI HANGİ KANALDA?

Serik Belediyespor - Tarsus İdman Yurdu maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

SERİK BELEDİYESPOR - TARSUS İDMAN YURDU MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Antalya'da oynanacak.

SERİK BELEDİYESPOR - TARSUS İDMAN YURDU MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

SELİM ÖZEN(Hakem)

KEREM CANDAŞ(1. Yardımcı Hakem)

HARUN REŞİT GÜNGÖR(2. Yardımcı Hakem)

MURAT ERCAN(Dördüncü Hakem)

RAHİM ONAR(Gözlemci)

MUSTAFA PEKTAŞ(Temsilci)

GÖKHAN KURT(Temsilci)

- Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
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