Mislicom 2.Lig Serik Belediyespor - Silahtaroğlu Van Spor FK maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Serik Belediyespor - Silahtaroğlu Van Spor FK maçıdır. Peki Serik Belediyespor - Silahtaroğlu Van Spor FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?
Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün Grup Kırmızı 32. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Serik Belediyespor - Silahtaroğlu Van Spor FK maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?
SERİK BELEDİYESPOR - SİLAHTAROĞLU VAN SPOR FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Serik Belediyespor - Silahtaroğlu Van Spor FK maçı 7 Nisan Çarşamba günü (bugün) saat 15:00 'da başlayacaktır.
SERİK BELEDİYESPOR - SİLAHTAROĞLU VAN SPOR FK MAÇI HANGİ KANALDA?
Serik Belediyespor - Silahtaroğlu Van Spor FK maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.
SERİK BELEDİYESPOR - SİLAHTAROĞLU VAN SPOR FK MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Antalya'da oynanacak.
SERİK BELEDİYESPOR - SİLAHTAROĞLU VAN SPOR FK MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?
ADNAN DENİZ KAYATEPE(Hakem)
MERT BAYKAL(1. Yardımcı Hakem)
SABRİ ÖĞE(2. Yardımcı Hakem)
OĞUZHAN ÇAKIR(Dördüncü Hakem)
ADİL SİNEM(Gözlemci)
NECMİ KAPAR(Temsilci)
ERTAN BEKAR(Temsilci)