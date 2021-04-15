Mislicom 2.Lig Serik Belediyespor - Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Serik Belediyespor - Sakaryaspor maçıdır. Peki Serik Belediyespor - Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?
Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün Grup Kırmızı 34. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Serik Belediyespor - Sakaryaspor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?
SERİK BELEDİYESPOR - SAKARYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Serik Belediyespor - Sakaryaspor maçı 15 Nisan Perşembe günü (bugün) saat 15:00 'da başlayacaktır.
SERİK BELEDİYESPOR - SAKARYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Serik Belediyespor - Sakaryaspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.
SERİK BELEDİYESPOR - SAKARYASPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Antalya'da oynanacak.
SERİK BELEDİYESPOR - SAKARYASPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?
MİKAİL CİHANGİR(Hakem)
MUHAMMED YILDIZ(1. Yardımcı Hakem)
MUSTAFA YÜKSEL(2. Yardımcı Hakem)
YUSUF AYDIN(Dördüncü Hakem)
BİLAL TURAN(Gözlemci)
İBRAHİM ONAYLI(Temsilci)
HİKMET ŞÜKRÜ ERTANGÜN(Temsilci)