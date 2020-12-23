Mislicom 2.Lig Serik Belediyespor - Karacabey Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Serik Belediyespor - Karacabey Belediyespor maçıdır. Peki Serik Belediyespor - Karacabey Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugünkü maçlardan birisi de Serik Belediyespor - Karacabey Belediyespor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

SERİK BELEDİYESPOR - KARACABEY BELEDİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Serik Belediyespor - Karacabey Belediyespor maçı 23 Aralık Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

SERİK BELEDİYESPOR - KARACABEY BELEDİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Serik Belediyespor - Karacabey Belediyespor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

SERİK BELEDİYESPOR - KARACABEY BELEDİYESPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Antalya'da oynanacak.

SERİK BELEDİYESPOR - KARACABEY BELEDİYESPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

YUNUS DURSUN(Hakem)

SUAT FİDAN(1. Yardımcı Hakem)

EREN ÖZÇELİK(2. Yardımcı Hakem)

SERCAN KARACA(Dördüncü Hakem)

BÜLENT GÜNEN(Gözlemci)

KORAY BAKIŞ(Temsilci)