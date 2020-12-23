Mislicom 2.Lig Serik Belediyespor - Karacabey Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Serik Belediyespor - Karacabey Belediyespor maçıdır. Peki Serik Belediyespor - Karacabey Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?
Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugünkü maçlardan birisi de Serik Belediyespor - Karacabey Belediyespor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?
SERİK BELEDİYESPOR - KARACABEY BELEDİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Serik Belediyespor - Karacabey Belediyespor maçı 23 Aralık Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.
SERİK BELEDİYESPOR - KARACABEY BELEDİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Serik Belediyespor - Karacabey Belediyespor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.
SERİK BELEDİYESPOR - KARACABEY BELEDİYESPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Antalya'da oynanacak.
SERİK BELEDİYESPOR - KARACABEY BELEDİYESPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?
YUNUS DURSUN(Hakem)
SUAT FİDAN(1. Yardımcı Hakem)
EREN ÖZÇELİK(2. Yardımcı Hakem)
SERCAN KARACA(Dördüncü Hakem)
BÜLENT GÜNEN(Gözlemci)
KORAY BAKIŞ(Temsilci)