Mislicom 2.Lig Sarıyer - Hekimoğlu Trabzon maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 2.Lig Sarıyer - Hekimoğlu Trabzon maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

24.03.2021 01:17 | Son Güncelleme: 24.03.2021 01:30
Mislicom 2.Lig Sarıyer - Hekimoğlu Trabzon maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Sarıyer - Hekimoğlu Trabzon maçıdır. Peki Sarıyer - Hekimoğlu Trabzon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün Grup Beyaz 30. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Sarıyer - Hekimoğlu Trabzon maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

SARIYER - HEKİMOĞLU TRABZON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sarıyer - Hekimoğlu Trabzon maçı 24 Mart Çarşamba günü (bugün) saat 14:00 'da başlayacaktır.

SARIYER - HEKİMOĞLU TRABZON MAÇI HANGİ KANALDA?

Sarıyer - Hekimoğlu Trabzon maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

SARIYER - HEKİMOĞLU TRABZON MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, İstanbul'da oynanacak.

SARIYER - HEKİMOĞLU TRABZON MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

MEHMET SEMİH GÜÇLÜ(Hakem)

NECMİ DEMİR(1. Yardımcı Hakem)

MAHMUT GÜLLE(2. Yardımcı Hakem)

HAMİT BASIK(Dördüncü Hakem)

KORAY TAN(Gözlemci)

ALİ FAİK YILMAZ(Temsilci)

MERT RUHİ ELMAS(Temsilci)

- Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
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