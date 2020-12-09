Mislicom 2.Lig Sarıyer - Hacette Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Sarıyer - Hacette Spor maçıdır. Peki Sarıyer - Hacette Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?
Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugünkü maçlardan birisi de Sarıyer - Hacette Spor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?
SARIYER - HACETTE SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Sarıyer - Hacette Spor maçı 9 Aralık Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.
SARIYER - HACETTE SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Sarıyer - Hacette Spor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.
SARIYER - HACETTE SPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda oynanacak.
SARIYER - HACETTE SPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?
FURKAN AKSUOĞLU(Hakem)
ERHAN GÜNDOĞDU(1. Yardımcı Hakem)
KEREM YÜKÜNÇ(2. Yardımcı Hakem)
SİNAN DERECİ(Dördüncü Hakem)
SERKAN GENÇERLER(Gözlemci)
TAYFUN AŞCIOĞLU(Temsilci)
RAMAZAN ENİŞ(Temsilci)