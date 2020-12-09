Mislicom 2.Lig Sarıyer - Hacette Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 2.Lig Sarıyer - Hacette Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

09.12.2020 12:15 | Son Güncelleme: 09.12.2020 12:20
Mislicom 2.Lig Sarıyer - Hacette Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Sarıyer - Hacette Spor maçıdır. Peki Sarıyer - Hacette Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugünkü maçlardan birisi de Sarıyer - Hacette Spor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

SARIYER - HACETTE SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sarıyer - Hacette Spor maçı 9 Aralık Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

SARIYER - HACETTE SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Sarıyer - Hacette Spor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

SARIYER - HACETTE SPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda oynanacak.

SARIYER - HACETTE SPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

FURKAN AKSUOĞLU(Hakem)

ERHAN GÜNDOĞDU(1. Yardımcı Hakem)

KEREM YÜKÜNÇ(2. Yardımcı Hakem)

SİNAN DERECİ(Dördüncü Hakem)

SERKAN GENÇERLER(Gözlemci)

TAYFUN AŞCIOĞLU(Temsilci)

RAMAZAN ENİŞ(Temsilci)

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