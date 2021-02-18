Mislicom 2.Lig Sarıyer - Ergene Velimeşe Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Sarıyer - Ergene Velimeşe Spor maçıdır. Peki Sarıyer - Ergene Velimeşe Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün Grup Beyaz 24. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Sarıyer - Ergene Velimeşe Spor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

SARIYER - ERGENE VELİMEŞE SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sarıyer - Ergene Velimeşe Spor maçı 18 Şubat Perşembe günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

SARIYER - ERGENE VELİMEŞE SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Sarıyer - Ergene Velimeşe Spor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

SARIYER - ERGENE VELİMEŞE SPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, İstanbul'da oynanacak.

SARIYER - ERGENE VELİMEŞE SPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

ÖZER ÖZDEN(Hakem)

KADİR KANTEKİN(1. Yardımcı Hakem)

HÜSEYİN CAN(2. Yardımcı Hakem)

HAKAN BASIK(Dördüncü Hakem)

RACİ KÖPRÜLÜ(Gözlemci)

METE KIZILKAYA(Temsilci)

GÜNDOĞDU YİĞİT(Temsilci)