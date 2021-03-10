Mislicom 2.Lig Şanlıurfaspor - Uşak Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 2.Lig Şanlıurfaspor - Uşak Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

10.03.2021 01:32 | Son Güncelleme: 10.03.2021 01:35
Mislicom 2.Lig Şanlıurfaspor - Uşak Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Şanlıurfaspor - Uşak Spor maçıdır. Peki Şanlıurfaspor - Uşak Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün Grup Beyaz 27. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi Şanlıurfaspor - Uşak Spor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

ŞANLIURFASPOR - UŞAK SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Şanlıurfaspor - Uşak Spor maçı 10 Mart Çarşamba günü (bugün) saat 14:00 'da başlayacaktır.

ŞANLIURFASPOR - UŞAK SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Şanlıurfaspor - Uşak Spor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

ŞANLIURFASPOR - UŞAK SPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Şanlıurfa'da oynanacak.

ŞANLIURFASPOR - UŞAK SPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

MEHMET SEMİH GÜÇLÜ(Hakem)

MAHMUT GÜLLE(1. Yardımcı Hakem)

MEHMET PEKMEZCİ(2. Yardımcı Hakem)

HALİL ERDOĞAN(Dördüncü Hakem)

HÜSEYİN ÖZÇELİK(Gözlemci)

ALİ KOÇ(Temsilci)

MEHMET KURAL(Temsilci)

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