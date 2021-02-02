Mislicom 2.Lig Sancaktepe Futbol Kulübü - Şanlıurfaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Yarın oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Sancaktepe Futbol Kulübü - Şanlıurfaspor maçıdır. Peki Sancaktepe Futbol Kulübü - Şanlıurfaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla devam ediyor. Bugün 21. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Sancaktepe Futbol Kulübü - Şanlıurfaspor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

SANCAKTEPE FK - ŞANLIURFASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sancaktepe Futbol Kulübü - Şanlıurfaspor maçı 3 Şubat Çarşamba günü saat 13:00 'da başlayacaktır.

SANCAKTEPE FK - ŞANLIURFASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Sancaktepe Futbol Kulübü - Şanlıurfaspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

SANCAKTEPE FK - ŞANLIURFASPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, İstanbul'da oynanacak.

SANCAKTEPE FK - ŞANLIURFASPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

OĞUZHAN AKSU(Hakem)

NİYAZİ ATAKAN ATASEVEN(1. Yardımcı Hakem)

FERHAT ÇALAR(2. Yardımcı Hakem)

MEHMET SEMİH GÜÇLÜ(Dördüncü Hakem)

MURAT ŞAHİN(Gözlemci)

ŞENTÜRK DEMİRAL(Temsilci)