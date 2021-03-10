Mislicom 2.Lig Sancaktepe FK - Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Sancaktepe FK - Manisa FK maçıdır. Peki Sancaktepe FK - Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün Grup Beyaz 27. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi Sancaktepe FK - Manisa FK maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

SANCAKTEPE FK - MANİSA FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sancaktepe FK - Manisa FK maçı 10 Mart Çarşamba günü (bugün) saat 14:00 'da başlayacaktır.

SANCAKTEPE FK - MANİSA FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Sancaktepe FK - Manisa FK maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

SANCAKTEPE FK - MANİSA FK MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, İstanbul'da oynanacak.

SANCAKTEPE FK - MANİSA FK MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

SELİM ÖZEN(Hakem)

EREN ÖZÇELİK(1. Yardımcı Hakem)

YAKUP KEÇECİ(2. Yardımcı Hakem)

NABİ İZCİ(Dördüncü Hakem)

MUSTAFA DÜZKAYA(Gözlemci)

HAKAN HALICI(Temsilci)