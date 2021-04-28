Mislicom 2.Lig Sancaktepe FK - Amed Sportif Faaliyetler maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Sancaktepe FK - Amed Sportif Faaliyetler maçıdır. Peki Sancaktepe FK - Amed Sportif Faaliyetler maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?
Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün Grup Beyaz 36. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Sancaktepe FK - Amed Sportif Faaliyetlermaçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?
SANCAKTEPE FK - AMED SPORTİF FAALİYETLER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Sancaktepe FK - Amed Sportif Faaliyetlermaçı 28 Nisan Çarşamba günü (bugün) saat 15:00 'da başlayacaktır.
SANCAKTEPE FK - AMED SPORTİF FAALİYETLER MAÇI HANGİ KANALDA?
Sancaktepe FK - Amed Sportif Faaliyetlermaçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.
SANCAKTEPE FK - AMED SPORTİF FAALİYETLER MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, İstanbul'da oynanacak.
SANCAKTEPE FK - AMED SPORTİF FAALİYETLER MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?
ERKAN ENGİN(Hakem)
ENES BİROĞLU(1. Yardımcı Hakem)
HASAN CEBECİ(2. Yardımcı Hakem)
SÜLEYMAN BAHADIR(Dördüncü Hakem)
HÜDAVERDİ SAVCI(Gözlemci)
BAYRAM TAŞKIN(Temsilci)
MURAT KURT(Temsilci)