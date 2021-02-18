Mislicom 2.Lig Sakaryaspor - Van Spor FK maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 2.Lig Sakaryaspor - Van Spor FK maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

18.02.2021 01:28 | Son Güncelleme: 18.02.2021 01:32
Mislicom 2.Lig Sakaryaspor - Van Spor FK maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Sakaryaspor - Van Spor FK maçıdır. Peki Karacabey Sakaryaspor - Van Spor FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün Grup Kırmızı 24. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Sakaryaspor - Van Spor FK maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

SAKARYASPOR - VAN SPOR FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sakaryaspor - Van Spor FK maçı 18 Şubat Perşembe günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

SAKARYASPOR - VAN SPOR FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Sakaryaspor - Van Spor FK maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

SAKARYASPOR - VAN SPOR FK MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Sakarya'da oynanacak.

SAKARYASPOR - VAN SPOR FK MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

HASAN AVCI(Hakem)

EGEMEN SAVRAN(1. Yardımcı Hakem)

HÜSEYİN AYCAN(2. Yardımcı Hakem)

ERDEM DEMİRTAŞ(Dördüncü Hakem)

LEVENT GÜZEN(Gözlemci)

RAMAZAN GÜN(Temsilci)

HÜSEYİN KARA(Temsilci)

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