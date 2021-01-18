Mislicom 2.Lig Sakaryaspor - Serik Belediyespor erteleme maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün erteleme maçları oynanacak. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Sakaryaspor - Serik Belediyespor maçıdır. Peki Sakaryaspor - Serik Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün erteleme maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Sakaryaspor - Serik Belediyespor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

SAKARYASPOR - SERİK BELEDİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sakaryaspor - Serik Belediyespor maçı 18 Ocak Pazartesi günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır. Sakaryaspor - Serik Belediyespor maçı erteleme maçıdır. 15. haftanın erteleme maçıdır. Maç bugün oynanacaktır.

SAKARYASPOR - SERİK BELEDİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Sakaryaspor - Serik Belediyespor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

SAKARYASPOR - SERİK BELEDİYESPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Sakarya'da oynanacak.

SAKARYASPOR - SERİK BELEDİYESPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

ÖMER FARUK GÜLTEKİN(Hakem)

SELMAN TİMUR(1. Yardımcı Hakem)

ÇETİN ÖNCEL(2. Yardımcı Hakem)

MİKAİL CİHANGİR(Dördüncü Hakem)

FETHİ SERKAN KOÇAK(Gözlemci)

ÇAĞLAR KURT(Temsilci)

LEVENT KANTAR(Temsilci)